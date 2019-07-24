Balıkesir'de kaçak kazı operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamamlı Mahallesindeki 1. derece arkeolojik sit alanı olan bölgede kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, H.G ve Ö.E'yi 2 dedektör ve 2 kazmayla suçüstü yakaladı.

Kaynak: AA