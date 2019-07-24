Balıkesir'de kaçak kazı operasyonu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamamlı Mahallesindeki 1. derece arkeolojik sit alanı olan bölgede kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, H.G ve Ö.E'yi 2 dedektör ve 2 kazmayla suçüstü yakaladı.
Kaynak: AA
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