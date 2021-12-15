Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına alırken, Operasyonlarda kaçak ve sahte içki, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına alırken, Operasyonlarda kaçak ve sahte içki, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak ve sahte alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'ZEHİR' operasyonu kapsamında; Kent merkezinde bir ikamette yapılan arama yapılmış, 12 Adet 0.5 Litre Pet şişede el yapımı rakı, 26 Şişe Alkol yapımında kullanılan likit, 8 Litre etil alkol, 11.5 Litre el yapımı viski, 13 Litre el yapımı rakı, 3.5 litre el yapımı cin ele geçirilirdi ve Konu ile ilgili 3 şüpheli şahsa adli ve idari yaptırım cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yatığı tespit edilen 4 şüphelinin aracında yapılan aramalarda; 94 gram metamfetamin, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 17 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan iğrenç iddia! Kardeşini de işin içine kattı

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan iğrenç iddia! Kardeşini de işin içine kattı

 Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu! Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı

Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu! Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı

 Kadıköy'de restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum

Kadıköy'de restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title