Balıkesir'de kaçak içki üreten ve satan 2 kişi yakalandı
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Balıkesir'de kaçak içki üreten ve satan 2 kişi yakalandı

21.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:03
Balıkesir'de kaçak içki üreten ve satan 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kaçak içki üreten ve satan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kaçak içki üreten ve satan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak, bandrolsüz içki üretimi ve ticaretine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, M.N.Y. ve S.Ş'nin kaçak içki üretip sattığını tespit etti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 50 litre etil alkol, 126 litre kaçak içki ve kaçak içki yapımında kullanılan aroma ele geçirdi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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