Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bandırma ve Burhaniye'deki 3 adreste kaçak içki üretildiği bilgisini aldı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 şişe 750 mililitrelik şarap, 175 şişe 1,5 litrelik şarap, 45 şarap şişesi kapşonu ve 2 bin 80 dolu makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.