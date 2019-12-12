Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:14
Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'in ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bandırma ve Burhaniye'deki 3 adreste kaçak içki üretildiği bilgisini aldı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 şişe 750 mililitrelik şarap, 175 şişe 1,5 litrelik şarap, 45 şarap şişesi kapşonu ve 2 bin 80 dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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