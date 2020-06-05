Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
05.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:38
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, S.D, M.E.A. ve M.A'nın kaçak ve sahte içki imal ettikleri bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 127 litre kaçak içki, 1 alkol metre, 6 anason yağı aroması, 1 damıtma makinesi, 2 ısı ölçer, 55 litre etil alkol ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA