Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, S.D, M.E.A. ve M.A'nın kaçak ve sahte içki imal ettikleri bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 127 litre kaçak içki, 1 alkol metre, 6 anason yağı aroması, 1 damıtma makinesi, 2 ısı ölçer, 55 litre etil alkol ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA