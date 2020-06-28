Balıkesir'de kaçak içki operasyonu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi İskele Caddesi'ndeki bir iş yerinde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 105 litre kaçak içki, 71 anason yağı aroması, 10 litre etil alkol ve 6 bin 900 makaron buldu.

İş yeri sahibi A.O.B. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA