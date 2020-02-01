Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirilerek 4 kişi gözaltına alındı.

01.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:29
Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

'de ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirilerek 4 kişi gözaltına alındı.


Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir ilinden Balıkesir'e kaçak içki getireceği bilgisi alınan bir araç uygulama noktasında durduruldu. Düzenlenen operasyonda, 530 şişe sahte rakı, 36 şişe sahte votka, 14 şişe sahte viski ile 228 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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