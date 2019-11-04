Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

04.11.2019 17:16

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili Altınoluk Mahallesi Mıhlı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda kaçak olduğu değerlendirilen 88 şişe viski, 116 şişe rakı ile 15 adet otomobil hava yastığı ele geçirildi.

Operasyonda otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA