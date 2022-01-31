Balıkesir'de kaçak avlanan deniz patlıcanları denize bırakıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Ayvalık ilçesi Altınova'da yapılan denetimlerde kaçak deniz patlıcanı avlayan 11 kişiye 47 bin 982 lira para cezası kesildi.

Avlanan 550 kilogram deniz patlıcanı ekipler tarafından denize bırakıldı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan trol ve algarna donanımlarına da el konuldu.