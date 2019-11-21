Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu

21.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:19

Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonette 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Balıkesir-Bursa karayolu üzerinde bulunan yol arama ve kontrol noktasında yapılan kontrolde;



sürücülüğünü D.C.'nin yaptığı 09 plakalı kamyonette yapılan kontrolde yaklaşık 4 bin kg. faturasız ve sevk irsaliyesiz akaryakıt olarak kullanılabilecek karışımlı yağ (fuel oil, kalorifer yakıtı ve bitkisel yağ) ele geçirilmiştir. Şüpheli D.C. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlere başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA