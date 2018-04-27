Balıkesir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda, gizli tank içinde 10 ton 760 kilogram kaçak motorin ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Susurluk'taki bir akaryakıt istasyonunda mazota yağ karıştırıldığına ilişkin ihbar üzerine Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince söz konusu akaryakıt istasyonu takibe alındı.

Kamyon şoförlerinin istasyonda sürekli aynı pompaya yanaştıklarının tespit edilmesinin ardından ekipler operasyon düzenledi.

Susurluk Cumhuriyet Savcısının talimatıyla istasyonda yapılan aramada, gizlenmiş bir tankta 10 ton 760 kilogram kaçak motorin bulundu. Ayrıca istasyondaki bilgisayarda yazar kasalardaki mali hafızaların silindiği tespit edildi.

Gizli tanktan akaryakıt satışına imkan veren düzenek, gümrük muhafaza personelince sökülerek iptal edildi. Ele geçirilen 10 ton 760 kilogram kaçak motorine el konuldu.