Balıkesir'de kablo hırsızları yakalandı

03.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:21

Balıkesir'de jandarma ekipleri kablo hırsızlığı şüphelisi 4 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerince son dönemlerde meydana gelen faili meçhul kablo hırsızlığı olaylarını Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ikamet eden Ö.B., M.B., K.B. ve M.C. isimli şüpheli şahısların örgütlü bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin karıştığı 9 faili meçhul hırsızlık olayında Türk Telekom'a ait maddi değeri 300 bin TL olan 11 bin 260 metre haberleşme nakil kablosu çalındı. Jandarmanın Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahıslara ait 2 ev 2 işyerinde eş zamanlı olarak yapılan aramalar neticesinde 3 adet kablo/demir kesme makası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 gram metamfetamin, 12 adet fişek, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet havai kablo hattı tutma aparatı ele geçirildi. Ö.B., M.B.,K.B. ve N.C. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA