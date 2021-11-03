Balıkesir'de kablo çalan 4 zanlıya tutuklama - Haberler
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Balıkesir'de kablo çalan 4 zanlıya tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de kablo çalan 4 zanlıya tutuklama

Balıkesir'de ve ilçelerinde telefon kablolarını keserek çalan 4 zanlı jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de ve ilçelerinde telefon kablolarını keserek çalan 4 zanlı jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan 4 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir'in Savaştepe, İvrindi ve Altıeylül ilçelerinin kırsal kesimlerinden geçen haber leşme ve nakil kablolarının kesilerek çalınması olaylarının artması üzerine, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayların tüm yönleriyle araştırılıp aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla Jasat (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Asayiş Timlerinden özel bir ekip oluşturdu.

Oluşturulan özel ekip tarafından, geniş kapsamlı ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, kırsal arazi kesimindeki haber leşme ve nakil kablo hatlarının kesilme/çalınma riski teşkil eden noktaları ile tespiti yapılan şüphelilerin takibi sonucu Savaştepe ilçesi Karacaören kırsal mahallesinde yapılan operasyonda S.M. (43), T.M. (34), K.M. (22) ve E.K. (32) isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak, hırsızlıkta kullandıkları iki araca el konuldu. Suçüstü yakalanan şüpheliler sevk edilmiş oldukları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

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