Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri
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Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri

08.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:26
Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri

Balıkesir'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 9 saha ihaleye çıkarıldı.

Balıkesir'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 9 saha ihaleye çıkarıldı.

Balıkesir Valiliğinin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül, Karesi, Edremit, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 3 bin 750 lira olan 9 sahanın ihaleleri yapılacak.

İhaleler, 23 Mart Salı günü 10.30-15.30 saatlerinde Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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