Balıkesir'de jandarmanın koronavirüs önlemleriyle ilgili denetimleri sürüyor Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve güvenli mesafede oturulması, ateşlerinin olup olmadığı ve asayiş konularına ilişkin uygulanmasına yönelik genelgeleri doğrultusunda denetimlere devam ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 501 personelle yaptıkları uygulamalarda karşı vatandaşları uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda bilgilendiriyor.

Tedbirler kapsamında, 81 piknik alanı, 30 gölet, 58 sahil bandı, 61 ormanlık alan, 249 toplu taşıma ve servis aracı, 11 pazar yeri ile 890 umuma açık yer kontrol edildi. Denetlemelerde 5 kişiye bin 960 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA