Balıkesir'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayan iki kişi ateş açtı: 2 asker yaralı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 asker yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri 10 BJ 611 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda, 2 jandarma personeli yaralandı.

Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş etti. Karşılık veren polis ekipleri, Garaj kavşağı mevkisinde şüphelileri tabancayla yaralayarak yakaladı.

Öte yandan olayla ilgili oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA