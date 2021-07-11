Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin Karesi, Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin Karesi, Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karesi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracı ve üzerlerinde yapılan aramada bin 80 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde yasa dışı olarak kenevir bitkisi yetiştiren kişilere yönelik de operasyon düzenledi. 7 şüphelinin ekim yaptıkları alanlarda 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı