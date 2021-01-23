Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
23.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:55
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K'nın Altınova Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, E.K'nın adresinde 110 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın