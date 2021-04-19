Balıkesir'de jandarmadan trafik ve asayiş uygulaması
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Balıkesir'de jandarmadan trafik ve asayiş uygulaması

Balıkesir'de jandarmadan trafik ve asayiş uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekipleri yaptıkları huzur operasyonları kapsamında trafik denetimlerinde 104 araca 43 bin lira idari para cezası uygularken, jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında da çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri yaptıkları huzur operasyonları kapsamında trafik denetimlerinde 104 araca 43 bin lira idari para cezası uygularken, jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında da çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Denetimi" faaliyeti kapsamında toplam 4 bin 343 araç kontrol etti. 104 araca 43 bin 199 TL idari para cezası uygulanırken, 52 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarmadan trafik ve asayiş uygulaması
Balıkesir'de jandarmadan trafik ve asayiş uygulaması
Balıkesir'de jandarmadan trafik ve asayiş uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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