Balıkesir'de jandarmadan trafik denetimi

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan üretim, imalat, tedarik, lojistik zincirleri, sağlık, tarım ve orman faaliyetleri hareketliliğine bağlı olan traktör ve yük taşıyan araç kazalarının önlenmesine yönelik hız ve emniyet kemeri kullanımı ile yük taşıyan araçları denetledi.

Çalışmalar sonucunda 75 aracın sürücülerine toplam 32 bin 456 lira idari para cezası verildi. 11 araç trafikten menedildi, bir sürücünün belgesine ise geçici olarak el konuldu.

Emniyet kemeri kontrollerinde de 108 aracın sürücülerine toplam 56 bin 635 lira ceza uygulandı. 40 araç trafikten menedildi ve bir sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Traktör denetimlerinde ise 32 aracın sürücülerine toplam 21 bin 916 lira ceza kesildi. 15 araç trafikten menedildi.

Yük taşıyan araçlarla ilgili 72 sürücüye 42 bin 535 lira para cezası verildi. 40 araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak