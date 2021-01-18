Balıkesir'de jandarmadan tefeci operasyonu
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Balıkesir'de jandarmadan tefeci operasyonu

18.01.2021 13:32 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:37
Balıkesir'de jandarmadan tefeci operasyonu

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek faizle borç para vererek 2 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda, aynı aileden 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek faizle borç para vererek 2 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda, aynı aileden 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonunda H.Ç., Y.Ç., M.Ç. ve R.Ç. adlı şüphelilerin, Edremit ilçesinde, zor durumda olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdiği, borçlarını ödeyemeyenlerin Güre, Akçay ve Altınoluk mahallelerindeki gayrimenkulleri ile araçlarına el koyduğunu belirledi. Yaklaşık 2 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 oluklu bıçak, 5 tapu, 2 ruhsat ve 543 bin 300 TL değerinde 8 senet, 4 alacak defteri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 555 TL ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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