Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu
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Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tarihi eser kaçakçısının aracında yaptıkları aramada birçok tarihi eser ele geçirdi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tarihi eser kaçakçısının aracında yaptıkları aramada birçok tarihi eser ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi İlçesinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramada; tarihi eser niteliğinde 5 adet mühür, 6 adet kolye, 5 adet yüzük, 152 adet sikke, 1 adet çekiç ve 1 adet balta ele geçirdi. Ele geçen malzemeye el konularak, şüpheli hakkında yasal işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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