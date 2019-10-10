Balıkesir'de jandarmadan silah operasyonu

10.10.2019 10:32

Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi ve Havran ilçelerinde yaptığı araç aramalarında 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karesi ve Havran ilçelerinde yaptığı yol çalışmasında; Ö.A. isimli şahsın kullanmış olduğu 10 plakalı araç içerisinde ve şahsın üst aramasında yapılan aramada; ön koltuğun altında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek ve Havran İlçe Jandarma Komutanlığınca Havran-Fazlıca yol ayrımındaki yol kontrol noktasında durdurulan H.D. isimli şahsın kullanmış olduğu 10 plakalı araçta ve şahsın üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet fişek yakalandı.



Bu olaylarla ilgili olarak Adli makamların talimatıyla Ö.A. ve H.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup, adli ve idari işlemlere başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA