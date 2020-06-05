Balıkesir'de jandarmadan radarla hız denetimi Balıkesir'de, hız sınırını aşan 141 araca 61 bin 384 lira idari para cezası kesildi.

Balıkesir'de, hız sınırını aşan 141 araca 61 bin 384 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğini sağlanmak ve hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla radarla hız kontrolü yaptı.

Bin 467 aracın kontrol edildiği denetimde, 141 araca 61 bin 384 lira idari para cezası kesilirken, 8 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA