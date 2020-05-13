Balıkesir'de jandarmadan radarla hız denetimi
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Balıkesir'de jandarmadan radarla hız denetimi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri il genelinde radarla hız kontrolü yaptı.

Balıkesir'de jandarmadan radarla hız denetimi
13.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:08

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri il genelinde radarla hız kontrolü yaptı.

Motosiklet, motorlu bisiklet ve traktörlere yönelik denetimlerde 65 araçla ilgili sorumlulara toplam 32 bin 810 lira idari para cezası kesildi.

Yine motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri sonucunda, 28 araçla ilgili olarak toplam 28 bin 45 lira ceza verildi. 10 araç ise trafikten menedildi.

Traktör denetimleri neticesinde ise 27 araç hakkında 12 bin 15 lira idari para cezası kesildi. 14 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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