Balıkesir'de Jandarmadan Kumar Kontrolü

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı umuma açık yerlerde kumar kontrolü yaptı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin Macarlar Mahallesi'nde yaptığı kontrolde, V.A, U.A. ve G.K'nin işlettiği kahvehanelerden 2 cep telefonu şarjı cihazı görünümlü kumar makinesi, 2 slot makinesi (kumar aleti) ve sigaramatik aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler V.A, U.A. ve G.K. hakkında "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı.