Balıkesir'de jandarmadan "Huzur ve Güven Uygulaması" Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile huzur ve güven uygulamasına 441 personel 2 arama köpeği katıldı.

Uygulamada, toplam 3 bin 629 kişi sorgulaması yapılırken, 2 bin 520 araç kontrol edildi ve 578 süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam bin 68 iş yeri denetlendi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlarda arama kaydı bulunan 6 kişi yakalanırken, 3'ü 65 yaş üstü, 5'i 20 yaş altı, 5 sosyal mesafe kuralına uymayan olmak üzere toplam 13 kişiye 4 bin 704 lira para cezası kesildi.

Yine yapılan araç kontrolleri neticesinde ise 68 araç sürücüsüne 37 bin 396 ceza verilirken, 10 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA