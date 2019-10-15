Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

15.10.2019 12:36

Balıkesir'de jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl genelinde 509 jandarma ve iki dedektör köpeğin katıldığı uygulamada 96 metruk bina, 78 park bahçe, 581 umuma açık yer, 159 okul/üniversite/öğrenci yurdu çevresi kontrol edilerek, iki işletme hakkında sorumlularına 172 lira idari para cezası kesildi.

366'sı okul servis aracı 2 bin 77 araç denetlendi, 113 araçla ilgili sorumlularına 49 bin 410 lira para cezası verildi. 31 araç trafikten menedildi, aranan iki araç muhafazaya alındı.

Uygulama çerçevesinde 7 bin 358 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Biri kayıp olmak üzere bazı suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı. 15 kişiye adli ve idari işlem yapılarak 2 bin 708 lira idari para cezası uygulandı. Bir kişi ise gözaltına alındı.



Denetimlerde ruhsatsız iki av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 24 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA