Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Balıkesir'de jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.
Balıkesir'de jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.
İl genelinde 509 jandarma ve iki dedektör köpeğin katıldığı uygulamada 96 metruk bina, 78 park bahçe, 581 umuma açık yer, 159 okul/üniversite/öğrenci yurdu çevresi kontrol edilerek, iki işletme hakkında sorumlularına 172 lira idari para cezası kesildi.
366'sı okul servis aracı 2 bin 77 araç denetlendi, 113 araçla ilgili sorumlularına 49 bin 410 lira para cezası verildi. 31 araç trafikten menedildi, aranan iki araç muhafazaya alındı.
Uygulama çerçevesinde 7 bin 358 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Biri kayıp olmak üzere bazı suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı. 15 kişiye adli ve idari işlem yapılarak 2 bin 708 lira idari para cezası uygulandı. Bir kişi ise gözaltına alındı.
Denetimlerde ruhsatsız iki av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 24 gram uyuşturucu ele geçirildi.