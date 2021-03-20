Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu
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Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

20.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:07
Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de Jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında: asayiş uygulamasında 11 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir'de Jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında: asayiş uygulamasında 11 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi ve Kepsut İlçelerinde 18 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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