Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları

Balıkesir'de jandarma trafik ve asayiş timleri il genelinde Huzur operasyonları düzenledi.

Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parasını çaldılar! Utanç anları kamerada
Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parasını çaldılar! Utanç anları kamerada
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Balıkesir'de jandarma trafik ve asayiş timleri il genelinde Huzur operasyonları düzenledi. Jandarma Trafik Timleri 4 bin 638 aracı kontrol ederken, 196 araca 147 bin TL. idari para cezası uygularken 87 aracı trafikten etti. Jandarma ekipleri asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, son zamanlarda "yolcu taşımacılığı yapan araçların" karıştığı trafik kazalarında artış olması sebebiyle, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, 24-25-26 Mart 2021 tarihlerinde "Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlar ve Sürücülerin Denetimi" faaliyeti icra edildi. Yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerin denetimi sonucunda; 4 bin 638 araç kontrol edilirken, 196 araca 147 bin 702 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama esnasında 87 araç trafikten men edilmiş, 2 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 26-27-28 Mart 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları
Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları
Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Merve Dizdar Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Burak Yılmaz Mesut Bakkal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:57:46. #1.16#
title