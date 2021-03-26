Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonları

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 16 aranan şahıs yakalanırken, Karesi ilçesinde yaptıkları uyuşturucu madde operasyonunda da 3 şüpheliyi çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 16 aranan şahıs yakalanırken, Karesi ilçesinde yaptıkları uyuşturucu madde operasyonunda da 3 şüpheliyi çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 2 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 24 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı