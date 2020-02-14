Balıkesir'de jandarmadan emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi
Balıkesir'de Jandarma ekipleri trafikte emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yaptı.
Balıkesir'de Jandarma ekipleri trafikte emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yaptı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, üç periyot halinde 6 saat süren denetimlerde 3 bin 956 aracı kontrol etti.
Yapılan denetim sonucu 557 araca 152 bin 715 lira para cezası kesilirken, 120 araç trafikten men edildi ve bir kişinin sürücü belgesi geri alındı.