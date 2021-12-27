Balıkesir'de jandarmadan emniyet kemeri denetimi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ölümlü trafik kazalarının azaltılması maksadıyla oluşturulan uygulama noktalarında emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı konusunda denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada 1551 araç kontrol edildi. 28 araçla ilgili sorumlulara toplam 7 bin 454 lira idari para cezası kesildi ve 8 araç trafikten menedildi.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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