Balıkesir'de jandarmadan emniyet kemeri denetimi
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Balıkesir'de jandarmadan emniyet kemeri denetimi

11.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:03
Balıkesir'de jandarmadan emniyet kemeri denetimi

BALIKESİR'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Emniyet Kemeri Denetimi'nde kontrol edilen 2 bin 149 araçtan 144'üne, 37 bin 606 TL idari para cezası uygulandı.

BALIKESİR'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Emniyet Kemeri Denetimi'nde kontrol edilen 2 bin 149 araçtan 144'üne, 37 bin 606 TL idari para cezası uygulandı. 32 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri'nce, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla farklı noktalarda 'Emniyet Kemeri Denetimi' yapıldı. Denetimlerde kontrol edilen 2 bin 149 araçtan 144'üne, 37 bin 606 TL idari para cezası uygulandı. 32 araç trafikten men edildi.


Balıkesir'de jandarmadan emniyet kemeri denetimi
Balıkesir'de jandarmadan emniyet kemeri denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:06:13. #1.15#
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