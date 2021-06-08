Balıkesir'de jandarmadan aranan 21 şahsa gözaltı
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Balıkesir'de jandarmadan aranan 21 şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarmadan aranan 21 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma asayiş timleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, 5 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma asayiş timleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, 5 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Balya, Bigadiç, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ce Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs göz altına alındı. 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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