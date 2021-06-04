Balıkesir'de jandarmadan 9 aranan şahsa gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Balıkesir'de jandarmadan 9 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarmadan 9 aranan şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 9 aranan şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve 4 bıçak ve muşta ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 9 aranan şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve 4 bıçak ve muşta ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, İvrindi ve Karesi ilçelerinde 3 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 9 aranan şahsı 2 adet tabanca, 30 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak ve 2 adet muştayla ele geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarmadan 9 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir'de jandarmadan 9 aranan şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Nikos Dendias Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şevval Sam İrem Derici Fahriye Evcen
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de jandarmadan 9 aranan şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:05:07. #1.14#

title