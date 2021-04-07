Balıkesir'de jandarmadan 18 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı, gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve bu silahlara ait 57 fişek ele geçirdi.