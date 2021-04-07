Balıkesir'de jandarmadan 18 aranan şahsa gözaltı
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Balıkesir'de jandarmadan 18 aranan şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de jandarmadan 18 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı, gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve bu silahlara ait 57 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı, gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve bu silahlara ait 57 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 05-06 Nisan 2021 tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalarken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, 57 adet tabanca fişeği ele geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarmadan 18 aranan şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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