Balıkesir'de jandarma 'yol öfkesi' kontrollerini sıklaştırıldı
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Balıkesir'de jandarma 'yol öfkesi' kontrollerini sıklaştırıldı

Balıkesir'de jandarma 'yol öfkesi' kontrollerini sıklaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekipleri, 'yol öfkesi' kontrollerini sıklaştırdı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, 'yol öfkesi' kontrollerini sıklaştırdı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri sorumluluk alanı merkez ve ilçelerindeki yollarda yakın takip, drift, birbiri ardına şerit değiştirme, öndeki aracı hatalı solama, sürekli kornoya basma gibi araç kullanan agresif sürücüleri denetledi.

"Agresif Sürücü Davranışlarının Denetimi" kapsamında trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan kontrollerde bin 633 aracın kontrol edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarma 'yol öfkesi' kontrollerini sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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