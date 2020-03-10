Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye operasyon
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Balıkesir, Jandarma, Araç, 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye operasyon

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları umuma açık yer uygulaması kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 50 kişiyi yakaladı.

10.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:45
Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye operasyon

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları umuma açık yer uygulaması kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 50 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 61 ekip, 241 personel ve 1 dedektör köpekle yapılan emniyet ve asayiş uygulamasında, 397 iş yeri, 5 sabit uygulama noktasında 4 bin 920 kişiye yapılan GBT uygulaması sonucu çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 50 kişi yakalandı. Yakalanan 8 kişiye 561 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma Trafik timleri tarafından yapılan trafik uygulamasında da 684 araç kontrol edildi ve 8 araca 2 bin 458 lira idari para cezası uygulandı. Arama kaydı bulunan 8 araç ele geçirildi. Araçlarında eksiklik olan 6 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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