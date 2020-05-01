Balıkesir'de jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı
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Balıkesir'de jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı

Balıkesir'de jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı
01.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:25

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde toplum sağlığı için görev başında.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde toplum sağlığı için görev başında. Jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 27 kişiye toplam 24 bin 771 TL idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı; korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile huzur ve güven ortamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, sosyal izolasyon, tamamen kapatılan ya da kısıtlanan iş yerlerine yönelik tedbirlerin denetlenmesi amacıyla; 102 unsur ve 352 personelin katılımı ile icra edilen huzur ve güven, korona virüs uygulaması kapsamında; 674 süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam bin 85 iş yeri, 201 park bahçe, 84 piknik ve yürüyüş alanı, 139 toplu taşıma, 137 ticari taksi, bin 890 özel araç kontrol edilirken, 3 bin 256 şahıs sorgulandı ve arama kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı. Uygulamada 4 65 yaş üstü, 6 20 yaş altı, 17 sosyal mesafe kuralına uymayan, olmak üzere toplam 27 şahsa 24 bin 771 TL idari para cezası ve 21 araç sürücüsüne 16 bin 195 TL ceza uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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