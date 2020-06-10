Balıkesir'de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi ele geçirdi. Jandarma ekipleri 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapsi bulunan M.H.yi yakalayarak, cezaevine teslim etti.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 34 bin 14 kişi sorgularken, Altıeylül ilçesinde 5, Ayvalık ilçesinde 5, Balya'da 3, Bandırma'da 3, Bigadiç'te 4 Burhaniye'de 2, Edremit'te 27, Erdek'te 3, Gömeç'te 1, Gönen'de 2, İvrindi 8, Karesi'de 10, Kepsut'ta 4, Marmara Adasında 1, Savaştepe'de 1 ve Susurluk ilçesinde 3 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 82 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri ayrıca, Altıeylül ilçesi Çiftlik mahallesinde "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Basit Yaralama" suçlarından 3 ayrı arama kaydından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. isimli şahıs yapılan titiz çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesi Paşaköy mahallesinde yakalayarak Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA