Balıkesir'de jandarma 51 kişiyi yakaladı
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Balıkesir'de jandarma 51 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişiyi yakaladı.

06.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:18
Balıkesir'de jandarma 51 kişiyi yakaladı

'de ekipleri il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 bin 727 kişiyi sorguladı. Jandarmanın operasyonları sonucu 51 kişi Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi ve Kepsut, ilçelerinde gözaltına alındı. Yakalanan kişiler işlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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