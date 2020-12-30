Balıkesir'de jandarma 26 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir'de jandarma 26 aranan şahsı yakaladı

30.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:14
Balıkesir'de jandarma 26 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri operasyonlar sırasında şahıslar üzerinde 5 ateşli silah, 140 fişek ve 2 bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında;

Ayvalık İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs, Balya İlçesinde 1 ruhsatsız av tüfeği, Burhaniye İlçesinde 1 aranan şahıs, Dursunbey İlçesinde 1 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 10 aranan şahıs, Erdek İlçesinde 3 aranan şahıs, Havran İlçesinde 1 aranan şahıs ve 3 ruhsatsız av tüfeği, İvrindi İlçesinde 6 aranan şahıs, Karesi İlçesinde 3 aranan şahıs, 1 kurusıkı tabanca ve 140 fişek, Kepsut İlçesinde 2 aranan şahıs,

Marmara İlçesinde 1 bıçak ve Sındırgı ilçesinde 1 bıçak olmak üzere toplam 26 aranan şahıs yakalanırken, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak ve 140 fişek ele geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarma 26 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de jandarma 26 aranan şahsı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:15:12. #1.15#
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