Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı gözaltı

Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 20 aranan şahsı göz altına alınırken, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 20 aranan şahsı göz altına alınırken, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi ve Susurluk ilçelerin de 30 Nisan 1 ve 2 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs göz altına alınırken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Yaşar Güler Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Serdar Aziz Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 00:40:13. #1.16#

title