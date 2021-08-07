Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Altıeylül, Bandırma, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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