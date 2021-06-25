Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsa gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve 14 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve 14 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalı, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 23 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sedat Peker Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Şener Şen Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Yiğit Şardan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 09:35:16. #1.14#

title