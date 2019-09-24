Balıkesir'de "İtfaiye Haftası" etkinlikleri

24.09.2019 08:52

Balıkesir'de İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

Etkinliklerin ilk gününde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yetkilileri, Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve itfaiye teşkilatı çelenk töreninin ardından itfaiye araçlarıyla şehir turu yaptı. Engelliler okulunda da öğrencilerle bir araya gelen itfaiye ekipleri, onlara eğitim verdi.

Gece gündüz çalışarak Balıkesirlilerin canını ve malını koruyan itfaiye teşkilatının Büyükşehir Belediyesinin yüz akı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Fedakarca yaptığınız çalışmalar göğsümüzü kabartıyor. Sizinle gurur duyuyorum. Biz de teşkilatımızın daha da güçlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve itfaiye personeli sonrasında ise Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Kabulünde konuşan Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Gece gündüz demeden hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyorum. Belediyemiz itfaiye teşkilatının modern araç ve ekipmanıyla, gayretli personeliyle bu başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum."

Kaynak: AA