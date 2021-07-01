Balıkesir'de itfaiye cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
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Balıkesir'de itfaiye cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

Balıkesir'de itfaiye cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında devriye gezen itfaiye cankurtaran ekiplerinin botuna, 2 yunus eşlik etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında devriye gezen itfaiye cankurtaran ekiplerinin botuna, 2 yunus eşlik etti.

Altınoluk Mahallesi'nin Antandros mevkisi açıklarında yunusların bota eşlik etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Ekiplerce çekilen kamera görüntülerinde, yunusların botun yanında ve çevresinde ilerlemesi, zaman zaman suya dalıp çıkması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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