Balıkesir'de "İstiklal" konulu şiir yarışmasının kazananları belli oldu
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Balıkesir'de "İstiklal" konulu şiir yarışmasının kazananları belli oldu

10.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:50
Balıkesir'de

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında, Balıkesir Üniversitesi, Kent Konseyi, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ile Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneğince düzenlenen "İstiklal" konulu şiir yarışmasının sonuçları açıklandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında, Balıkesir Üniversitesi, Kent Konseyi, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ile Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneğince düzenlenen "İstiklal" konulu şiir yarışmasının sonuçları açıklandı.

Balıkesir Kent Konseyinin internet sitesinden yapılan duyuruyla başlayan yarışmada, 564 şiir arasından ön seçici kurul tarafından yapılan ilk elemeyle belirlenen şiirler asıl seçici kurulda yeniden değerlendirildi.

Yarışmada birinciliği, Bursa'dan katılan Sevim Yakıcı'nın "Özgürlük Destanı", ikinciliği Trabzon'dan Yahya Özkök'ün "Ezelden Aşina", üçüncülüğü Erzurum'dan Yaşar Bayar'ın "Taceddin Dergahı"nda Basübadelmevt Muştusu" eseri kazandı. Kocaeli'nden katılan Ömriye Karataş'ın "Alduvak" adlı eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

12 Mart Cuma günü Kent Konseyi YouTube kanalından canlı yapılacak "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli"nin ardından yarışmanın ödül töreni gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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