Balıkesir'de "İstiklal" konulu şiir yarışması"
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Balıkesir'de "İstiklal" konulu şiir yarışması"

19.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:35
Balıkesir'de

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında, Balıkesir Üniversitesi, Kent Konseyi, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ile Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneğince "İstiklal" konulu şiir yarışması düzenlenecek.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında, Balıkesir Üniversitesi, Kent Konseyi, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ile Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneğince "İstiklal" konulu şiir yarışması düzenlenecek.

Balıkesir Kent Konseyinin internet sitesinden yapılan duyuruyla başlayan yarışmaya, yurt içi ve Türk cumhuriyetlerinden 18 yaşından gün almış herkes katılabilecek.

Seçici kurulunda birçok akademisyen, şairin de bulunduğu yarışmaya, Türk cumhuriyetlerinden katılacak şairler eserlerini kendi dillerinde yazabilecek.

Başvuruları 1 Mart'ta sona erecek yarışmanın birincisine 4 bin, ikincisine 3 bin, üçüncüsüne 2 bin lira, mansiyon kazanan eser sahibine de 1000 lira ödül verilecek.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla 12 Mart'ta bir etkinliğin de düzenleneceği yarışmaya, "www.balikesirkentkonseyi.org" adresinden başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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